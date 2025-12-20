「ROIROM」の浜川路己（19）と本多大夢（25）が20日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。グループ結成当時ついて語った。

この日は、11月29日にお台場湾岸スタジオで行われた同番組のファミリーライブの様子を公開。ゲストにモデルでタレントのアンミカ、「ROIROM」の2人が登場した。

MCの「品川庄司」庄司智春から「どういう流れで『ROIROM』を結成することに？」と質問が。浜川は「明確なアレはなかった。なんとなく“やりますか…？”みたいな」と回顧した。

続けて「それこそ『ROIROM』の名前も発表当日まで決まってなかった」として「当時別の候補があった」と告白。「大夢くんの名前が“大きい夢”って書く。そこから“夢”を取って、僕の“道路の路に己”って書くんですけど、“路”を取って『夢路（ゆめじ）』はどうだって言って」と別名候補を明かした。

これを聞いていたMCの藤本美貴は「やだ〜！やだって言えた？」とドン引き。浜川は「僕が提案したんです」とぶっちゃけ、本多は「会社の人集まってちゃんとした会議で、全員却下」だったと苦笑いしてた。