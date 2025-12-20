サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。自身の扮（ふん）するネタキャラクターの演歌歌手、萬みきおの大みそかの歌番組出演が決定したことを報告した。

24〜25日に生放送するニッポン放送「ミュージックソン」などのお知らせをした直後、伊達が「みなさんに告知、報告っていうか萬みきお先生から頼まれまして」と前振りして「紅白歌架線の裏番組、テレビ東京の『年忘れニッポンの歌』でなんと歌う、という」と、31日午後4時からの大みそか特番に出演するということを伝えた。

相方の富澤たけしは「スゴいですね。そうそうたるメンバーでしょ？ そこに萬みきお先生が…ついにオファーがきたということで」と驚いた。

伊達は「スゴいことですよ。まあ、収録ものなんですけれどね」と話して「どうやら収録してきたみたいですよ」と他人事のようにつぶやいた。そして「なんと、出方がね、ある方とデュエットをするんですよ…それがまさかの千昌夫さんという…」と話した。

富澤は「師匠！」とビックリしたような声を出した。伊達は「萬先生の師匠ですよね。水谷千重子さんはもちろんいらしてるんですけど、水谷千重子ファミリーとしてね。倉たけしさんとか御崎進さんとか」と、水谷を演ずる友近、倉になりきっているロバート秋山竜次、御崎の藤井隆らも登場すると話した。

富澤は「あのメンバーで行って…」と合いの手を入れると伊達は「千昌夫さんと『北国の春』ですよ。往年のヒットソング」と話した。富澤が「萬さんはクビになっているワケでしょ…」と萬と千との関係について説明。伊達は「あのー、設定と言ったら何ですけど、萬みきおというのは千昌夫さんの弟子であって、で、1年目ぐらいのときに千昌夫さんのお財布からお金を盗んじゃって、9000円入っていたお財布から7000円を盗んで…」と詳しく語ると、富澤が「破門」とその結果について返した。伊達は「そっからもうクビだ、って、破門されているんですよ」と話した。

そして伊達は「それで萬みきおという名前も千昌夫さんが『自分を超えろ』ということで千の上の“萬”をいただいた」と千から芸名をもらった由来についても細かく解説した。富澤が「雪解け？」とツッコミをいれると伊達は「雪解け…なのかしらね」とつぶやいた。富澤は「『北国の春』いいんじゃないですか、雪解けということで」と師匠と弟子との今後の関係性に言及した選曲であるように話した。伊達は「しかも歌い出しが萬みきお。不思議な構図の中」とデュエット冒頭についても話して「これはぜひ、見ていただきたいですね」とリスナーにアピールした。