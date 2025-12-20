ÂæËÌÌµº¹ÊÌ½±·â¡¡ÍÆµ¿¼Ô´Þ¤à4¿Í»àË´¡¢2¿Í½ÅÂÎ¡¡ÁÜººÂ³¤¯¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë19Æü¸á¸å¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÇã¤¤ÊªµÒ¤é¤ò½±·â¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤Ï20Æü¡¢¸áÁ°6»þ25Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬»àË´¡¢11¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤¦¤Á2¿Í¤¬½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃË¤Î´Ø·¸Àè¤ÎÁÜº÷¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¿Ê¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¢ÂæËÌ±Ø¤Ç¤ÎÈÈ¹ÔÄ¾Á°¤ËÊü²Ð
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²áµî¤Ë·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¸½ºß¤ÏÌµ¿¦¡£º£Ç¯7·î¡¢¸ÍÀÒ¤Î°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ê¼Ìò¸å¤ÎÃË»Ò¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¾·½¸¶µ°é·±Îý¤ÎÄÌÃÎ¤¬Á÷ÉÕ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÅí±àÃÏÊý¸¡»¡½ð¡ÊÃÏ¸¡¡Ë¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤«¤éÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÏÂæËÌ¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÃæ»³±Ø¶á¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË¤Ï19Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ËÊü²Ð¡£Æ±5»þ²á¤®¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ë¤âÊü²Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç·Ù»¡¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±5»þ²á¤®¡¢¥á¥È¥íÂæËÌ±Ø¤ÎÃÏ²¼¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¡£À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥È¥í¤Î¿¦°÷¤¬¹¢¤òÉé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤ÏÊâ¤¤¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÌá¤ê¡¢Ìó30ÉÃÂÚºß¤·¤Æ¶§´ï¤Ê¤É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢Æ±6»þ²á¤®¤ËÃæ»³±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇºÆ¤ÓÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¾¦¶È»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢6³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£
¢¦»ö·ïÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤Ïº®Íð
Ãæ»³±Ø¶á¤¯¤Î¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀ¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Éé½ý¼Ô¤ò°Ï¤ß¡¢µß½õÂâ°÷¤¬Éé½ý¼Ô¤òµßµÞ¼Ö¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Çº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÊý¤ËÁö¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¸ì¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ï¶ÐÌ³Àè¤ÇÂæËÌ±Ø¤Ç¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤ò¼õ¤±¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿È¹½¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Èï³²¼Ô¤¬½Ð¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ï20Æü¤Î±Ä¶È¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¢¦ÃË¤Î¼«Âð¤Ë²Ð±êÉÓ¤ÎºàÎÁ
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤ËÃË¤Î´Ø·¸Àè¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤é²Ð±êÉÓ¤ÎºàÎÁ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃË¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÄ¹´ü´Ö²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Ë¤¢¤ëÃË¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Î½»¿Í¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤¬»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë·Ù»¡¤¬Î¾¿Æ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¢¸â¶Õå¢¡¢ÍÕçË¡¢Î·úË®¡¢²«°°¾º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¢¦ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¢ÂæËÌ±Ø¤Ç¤ÎÈÈ¹ÔÄ¾Á°¤ËÊü²Ð
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²áµî¤Ë·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¸½ºß¤ÏÌµ¿¦¡£º£Ç¯7·î¡¢¸ÍÀÒ¤Î°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ê¼Ìò¸å¤ÎÃË»Ò¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¾·½¸¶µ°é·±Îý¤ÎÄÌÃÎ¤¬Á÷ÉÕ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÅí±àÃÏÊý¸¡»¡½ð¡ÊÃÏ¸¡¡Ë¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤«¤éÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÏÂæËÌ¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÃæ»³±Ø¶á¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±5»þ²á¤®¡¢¥á¥È¥íÂæËÌ±Ø¤ÎÃÏ²¼¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¡£À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥È¥í¤Î¿¦°÷¤¬¹¢¤òÉé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤ÏÊâ¤¤¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÌá¤ê¡¢Ìó30ÉÃÂÚºß¤·¤Æ¶§´ï¤Ê¤É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢Æ±6»þ²á¤®¤ËÃæ»³±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇºÆ¤ÓÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¾¦¶È»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢6³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£
¢¦»ö·ïÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤Ïº®Íð
Ãæ»³±Ø¶á¤¯¤Î¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀ¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Éé½ý¼Ô¤ò°Ï¤ß¡¢µß½õÂâ°÷¤¬Éé½ý¼Ô¤òµßµÞ¼Ö¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Çº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÊý¤ËÁö¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¸ì¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ï¶ÐÌ³Àè¤ÇÂæËÌ±Ø¤Ç¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤ò¼õ¤±¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿È¹½¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Èï³²¼Ô¤¬½Ð¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ï20Æü¤Î±Ä¶È¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¢¦ÃË¤Î¼«Âð¤Ë²Ð±êÉÓ¤ÎºàÎÁ
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤ËÃË¤Î´Ø·¸Àè¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤«¤é²Ð±êÉÓ¤ÎºàÎÁ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃË¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÄ¹´ü´Ö²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Ë¤¢¤ëÃË¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Î½»¿Í¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤¬»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë·Ù»¡¤¬Î¾¿Æ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¢¸â¶Õå¢¡¢ÍÕçË¡¢Î·úË®¡¢²«°°¾º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë