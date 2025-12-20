ペットシーツがこんなところで大活躍！？目から鱗のアイデア
【画像を見る】いつの間にか液ダレしてない…？ペットシーツが大活躍する意外な場所
インスタグラムに投稿された1件の動画が、「こんな使い方があるとは」「目から鱗です」と大きな反響を呼んでいます。投稿は5.8万件のいいねを記録しました。
投稿に写っているのは、洗剤ボトルを置くケースに敷かれたペットシーツ。犬や猫などのペットの室内用トイレに使用されるシーツですが、なぜ洗剤ボトルの下に敷いているのでしょうか。
注目を集めているのは、インスタグラムユーザーのゆか｜ズボラを武器にしたい主婦さんが投稿した1件の動画。
ペットシーツの意外な活用方法を7つ紹介しています。
ペットシーツの意外な活用方法1つ目は、洗濯洗剤のボトルの下に敷くこと。
洗剤を使ったあとキャップをしっかり閉めたつもりでも、いつのまにか液ダレして底がベトベト……。洗剤ボトルの下にペットシーツを敷いておけば、垂れた洗剤液を吸って、シーツが汚れたら交換するだけでOKです。
意外な活用方法2つ目は、揚げ物の油受けの下に敷くこと。
揚げ物をした油を油受けに入れるとき、垂れてしまうことはありませんか？そんなとき、ペットシーツが垂れた油を吸収してくれるので、キッチンが汚れずに済みます。
意外な活用方法3つ目は、吐き気をもよおしたときの緊急袋に。
ジップロックにペットシーツを入れておけば、車酔いをしたときや「もしも」のときに使用でき、車や周りを汚さずに済みます。
意外な活用方法4つ目は、枕に敷いて胃腸炎のときや夜に嘔吐してしまったときに備えます。
嘔吐してしまっても枕を汚さずに済むので、洗濯や枕を買い替える手間が省けます。
意外な活用方法5つ目は、雨の日の玄関に敷くこと。
雨で濡れた傘や靴の水分を吸収してくれるので、玄関のキレイをキープすることができます。
意外な活用方法6つ目は、ネイルやヘアカラーをするときの汚れ防止。
自宅でネイルをしているときに手が滑ってネイルを床に落としてしまったり、ヘアカラーをしていたらカラー剤が飛んでしまったり……。床にペットシーツを敷いておけば、ネイルやカラー剤の「うっかり汚れ」を防ぐことができます。
意外な活用方法7つ目は、即席アイスノンとして使用すること。
水で濡らして冷凍庫に入れておけば、即席アイスノンの完成。急な発熱やケガで、「アイスノンがない」といったときにもすぐに作れます。
■反響に驚く投稿主さんにインタビュー！「嬉しいよりもびっくりした…」
思わぬ反響を呼んだこの投稿について、投稿主のゆかさんにお話を伺いました！
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
ゆかさん「“ペットシーツにこんな使い方があるなんて知らなかった”という驚きのコメントや“これから活用したい”という声をたくさんいただき、お役に立てたことをとても嬉しく思います」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
ゆかさん「家族の反応はとくに変わらずです（笑）発信者仲間からは“この使い方は思いつかなかった”という驚きの反応をいただきました」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
ゆかさん「コメントをくださるみなさんがいろんな使用方法を教えてくれました。“実はこうやって使えるよ”というコメントをたくさんいただいて、とても勉強になりました」
ーいいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
ゆかさん「こんなに反響があるとは思わず嬉しいよりも驚きました」
ー今回ご紹介されてたほかにも、ペットシーツの活用アイデアは浮かんでいますか？
ゆかさん「レジャーや冬の生活で使うアイデアはいくつか浮かんでいます」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
ゆかさん「ペットシーツ活用事例を見ていただきありがとうございます。ペットシーツはとても役に立つツールです。ペットを飼っている方には身近な物かと思いますがペットを飼っていない方にも日々の暮らしの中で役立てていただけたらと思います。防災グッズとしても役に立つのでいざというときの備えのひとつにぜひ加えてみてください。私のアカウントでは暮らしに役立つちょっとした裏ワザを発信してます。お暇なときにぜひ見ていただけると嬉しいです」
暮らしに役立つどんな裏ワザが投稿されるのか、これからも楽しみですね。
■「知ると生活がちょっと楽になる」裏ワザがたくさん！
ゆかさんのアカウントでは、今回の投稿以外にも、暮らしに役立つ裏ワザがたくさん投稿されています。
たとえば、飲み終わった牛乳パックを活用する方法。牛乳パックは、食べ終わったカレー鍋を洗う前にスクーパーにして残りのカレーを集めるのにぴったりなんです。
また、排水溝にかぶせるネットを手に持ち、窓ガラスや鏡の拭き掃除に使用します。ネットで拭くと、ホコリを吸着してキレイになるんだそうです。
引っ越しを7回経験したことから生まれた裏ワザも。お皿を何枚か重ねてハンディラップでくるくる巻いてまとめれば、割れにくく持ち運びにも便利です。
スニーカーの甲のカバーがずれない裏ワザも。やり方は、上から３段目まで靴ひもをほどいて内側にクロスしたあと残りの穴に紐を通す。あとはいつも通り結ぶだけで、靴紐がほどけず甲のカバーもずれません。
スニーカーをよく履く方は必見です。
そのほかの暮らしに役立つ裏ワザは、ゆか｜ズボラを武器にしたい主婦さんのアカウントからご覧ください。
■ペットシーツの意外な使い方で、今よりもちょっと暮らしを楽にする
ペットのトイレ用だけでなく、意外な使い方もあったペットシーツ。もし自宅に使わなくなったペットシーツがあれば、今回ご紹介した活用方法を試してみるのもいいかもしれません。
今後も、ゆかさんの投稿する暮らしに役立つ裏ワザが楽しみです。
文＝なついろ