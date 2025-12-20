松任谷由実、14年ぶり出演のCM「サッポロ生ビール黒ラベル」新CMの特別版に最新アルバム収録曲「CINNAMON」の使用が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松任谷由実が出演する「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM「大人エレベーター」シリーズ第49弾のスペシャルバージョンに、最新アルバム『Wormhole / Yumi AraI』の収録楽曲「CINNAMON」のアコースティックバージョンが使用されることが発表された。

■最新アルバムとCMのコンセプトが重なったことが、出演のきっかけに

松任谷由実がCM出演するのは、実に14年ぶり。「大人エレベーター」の出演依頼を受けた際には、“異次元の時空の混在”をコンセプトとしたアルバム『Wormhole / Yumi AraI』の制作に取り組んでいたユーミン。本作はユーミンの現在に至るまでのボーカルトラックを音声合成ソフト“Synthesizer V”に学習させ再合成することで“第3の声”を生み出し、その声と現在の松任谷由実の声を混在させることで“異なる時間の共存“を可能にしたアルバムで、そのコンセプトと本CMのコンセプト「時空を旅する大人エレベーター」が重なったことがCM出演へと繋がった。

そんなユーミンが出演する「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM「大人エレベーター」シリーズ第49弾は、1月2日から全国で放映開始。さらに、2026年の『箱根駅伝』では「大人エレベーター 箱根駅伝スペシャルバージョン」も放映予定。本スペシャルバージョンでは、CM演出に合わせて特別に制作された、アルバム収録曲「CINNAMON」の“アコースティックバージョン”の音源が使用されている。アルバムとの違いにも、要注目だ。

■TVCM「大人エレベーター」シリーズ第49弾 CM概要

1.放送開始日

2026年1月2日(金)（※ブランドサイトでも、2026年1月2日(金)7:00からCM本編を公開）

2.CMコンセプト

「大人の☆生。」をコミュニケーションテーマに掲げている「サッポロ生ビール黒ラベル」は、独自の強みである「生のうまさ」に加えて「自分なりの価値観を持った大人同士が飲むビールである」という価値を訴求するため、架空の「大人エレベーター」に乗り込んだメインキャラクターの妻夫木聡がフロア数に応じた年齢の大人たちに出会い、「サッポロ生ビール黒ラベル」を味わいながら「大人」というテーマについて本音で語り合うCMを展開している。

3.内容

シリーズ第49弾は、2026年1月19日に72歳を迎えるシンガーソングライターの松任谷由実が登場。

妻夫木からの質問に対して、自身の価値観を飾らずに答えるユーミン。そんなユーミンと妻夫木との会話を通じて描かれる世界観が、20代、30代を中心とした若い世代のお客様への新たな気付きを生むとともに、幅広く「大人」のお客様に共感していただけることを期待している。

4.エピソード

エレベーターの階数が“72”に点灯。扉を開いた妻夫木の目の前には大きなホテルが現れ、ホテルの看板には“HOTEL WITHOUT TIME（時のないホテル）”と刻まれている。その先にある煌びやかなカウンターで妻夫木を笑顔で待っていたのは今回のゲスト、松任谷由実。日本を代表するアーティストであるユーミンを前に、冒頭は少し緊張気味の妻夫木だったが、ユーミンの自然体で飾らないチャーミングな笑顔を投げかける姿に感化されて、同じように満面の笑顔に。

時を忘れるような空間で始まった会話。終始和やかな雰囲気の中、ふたりの会話は進んでいった。

質問に、ユーモアを交えながらもご自身の経験を踏まえ、素の言葉で語るユーミン。

優しく、確かな力を持った言葉のひとつひとつに、妻夫木をはじめ撮影スタッフも、変わらず輝き続ける人の確かな魅力を感じていた。

5.キャラクター

メインキャラクター：妻夫木聡

魅力ある大人：松任谷由実

■リリース情報

2025.11.18 ON SALE

ALBUM『Wormhole / Yumi AraI』

