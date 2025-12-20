「もういらない」と捨てられた猫が家族になるまでの物語！「人間はチョロい」と思っていた猫目線の描写にキュン!!【作者にインタビュー】
「人間はチョロい」そう思っているのは、保護施設から引き取られてきた“ういろう”。足にスリスリしたり、おもちゃをとくわえてきたり、ぶりっ子に余念がない。しかし彼にはライバルがいた…！それは先住猫の“すあま”。すあまは老齢のおじいちゃん猫で、自分をライバル視するういろうをやさしく見守っていた。これは2匹の猫が家族になっていく過程を描いた物語だ。
この漫画を描いたのは、ラブコメを得意としているはるしおん(@haruharucyon)さん。LINEマンガやcomicoで縦読みカラー漫画の連載経験もあり、2022年からは趣味で描いた漫画をSNSにアップしたり、憧れだったコミティアにも参加するようになったという。本作品「ういろうとすあま」について話を聞いた。
人間に対して“ぶりっ子”な態度を見せる猫・ういろう。実はその行動には理由があった。保護施設の職員によると、ういろうは元飼い猫だった可能性が高く、一度人間に捨てられた過去を持っているという。「今の家ではもう二度と捨てられないように」と、飼い主にはういろうが気を張りながら人に好かれようとしているように見えていた。
そんなある日、ういろうが昼寝から目を覚ますと、風呂場の方から穏やかなおじいちゃん猫・すあまの悲鳴が聞こえてきた。「まさか溺れて…!!」と慌てたういろうは、「おれさまが今助けてやる！」と風呂場へ全力疾走する。ういろうにとってはライバルのような存在だが、大切な存在を守ろうとする気持ちが体を動かした瞬間だった。この出来事をきっかけに、2匹は少しずつ距離を縮め、心を閉ざしていたういろうも、すあまのやさしさに包まれ、家族の一員となっていく。
ラブコメ作品を得意とする作者のはるしおんさんに、今回猫漫画を描こうと思ったきっかけを伺うと、「実家で猫を飼っているので、いつか猫ちゃんを主人公にしたお話を描いてみたいとずっと考えていました。なので今回ひとつ目標が達成できました！」と語ってくれた。続編については、「今のところ続編の制作予定はありませんが、機会があればまた猫漫画を描いてみたいです。ういろうとすあまはお気に入りのキャラなのでイラストなどは時々あげるかもしれません」と、今後への思いを話してくれた。
甘えん坊でちょっと不器用なういろうと、やさしいすあまの日常。読めば心がふっと温まる、はるしおんさんの「ういろうとすあま」、是非読んでみてほしい。
取材協力：はるしおん(@haruharucyon)
