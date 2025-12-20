ホテルの部屋をめちゃくちゃにしたカップル、チェックアウトせず逃げる―中国

中国・湖南省長沙市のホテルに宿泊したカップルが、部屋をめちゃくちゃにした後、そのまま逃走している。中国メディアの捜狐千里眼が18日に報じた。

報道によると、カップルが宿泊した部屋は、ベッドに油ものの食べ物がぶちまけられていたほか、ガラス製のコップが割られるなど荒れ放題だった。カップルはチェックアウトすることなく、ルームキーを持ったまま逃走しているという。

ホテルの支配人は「料理がベッドにぶちまけられていた。掛け布団もシーツも全部汚された。あの油汚れは落とせない。シーツの下にも油がたくさんたまっていた。ボディーソープもバスルームに撒き散らされていた」と話した。

ホテルから通報を受けた警察がカップルの男性に連絡して事情を聞くと、2人がけんかをしていたことが分かったという。ホテルの被害額はおよそ2000元（約4万4000円）になるといい、支配人は「こんなに気持ち悪い人は見たことがない」と漏らした。

中国のネットユーザーからは「けんかのうっ憤をホテルに向かって晴らすなよ」「被害額が安すぎない？」「2万元（約44万円）の賠償を請求すべき」「けんかで、ボディーソープまで全部ぶちまけるか？」「訴えた方がいい。けんかではなくわざとやった可能性もある」「本人らの情報を共有してブラックリストに入れるべき」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）