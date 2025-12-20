『こち亀』新作ゲーム発表 派出所裏の商店街を発展させる経営シミュレーションゲーム
人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の新作アニメと新作ゲームが制作されることが決定した。新作ゲーム『こちら葛飾区亀有公園前派出所〜両さんの商店街物語〜』は、派出所裏の商店街を発展させるシミュレーションゲーム。人間クレーンや鉄人レースでに参加して、金を儲ける内容になっている。
【画像】駄菓子屋やパチンコ屋も作れる！『こち亀』新作ゲームの場面カット
大原部長にバレると怒られてさいはて署に飛ばされるので、適度に仕事や人助けもしつつ、プラモデルを作ったり蒸気機関車のスピードレースに出場してお金を稼ぐ。
儲けたお金で商店街に駄菓子屋やタバコ屋、カレー屋にこっそりとパチンコ店もグランドオープンさせ、『お化け煙突が消えた日』・ボーナス争奪戦など原作エピソードも豊富に再現。中川・麗子・大原部長・凄苦残念といったお馴染みの派出所メンバーの他にも星逃田・日暮熟睡男・音田弘・平平平平などマニアックなキャラクターが描きおろしドット絵で出演予定となっている。
発売日は未定で、販売予想プラットフォームはスマートフォン、各種テレビゲーム機。
新アニメプロジェクト『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』は、新キャストを迎え、アニメーション制作はぎゃろっぷが担当。本格的な新作アニメの制作は2016年以来10年ぶりとなり、新キャストの詳細は2026年9月に発表される。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月〜2004年12月にレギュラー放送され、その後、2005年1月〜2016年9月にかけて不定期に放送されていた。
