歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。旧知の仲である大物俳優への“嫌がらせ”を明かす場面があった。

和田もゲスト出演する24日放送の「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」に、歌手で俳優の中村雅俊がゲスト出演することが告知されると、和田は「わお、元気かな」。

和田はかつて中村とドラマ「俺はおまわり君」（1981年放送、日本テレビ）で共演した仲。和田は「昔はね、よく…。彼はこんなん言うとあれやけど、ビートルズの未発表の曲を、ジョージ・ハリスンにもらってて。それをLP、2、3枚持ってるんです。で、それ昔“ちょうだい、ちょうだい”と。“これだけは勘弁して、アッコちゃん”とかって。“ちょうだいよ、ケチ。ちょうだい、ちょうだい”って、家に1日10回電話するとかね。嫌がらせ」とエピソード披露。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「ほとんど恐喝じゃないですか」とツッコミ。和田も笑いながら「いいやつですよ、本当に」と笑った。