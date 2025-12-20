能登半島地震で壊れた祖母宅に取り残されたぬいぐるみが主人公の絵本「門前のパンダちゃん」を、石川県白山市の小学４年、ゆうささん（１０）が制作し、全国の小学校や図書館に寄贈された。

絵本には「地震のことを忘れないでほしい。ぐちゃぐちゃになった街が早く直って」との思いが込められている。（金沢支局 平松千里）

小学校に寄贈

「――ガタガタッバリバリッ たおれたふすまなどをかき分けてだれかが家に入ってきた――」

絵本には、地震から１か月ほど後に見つけ出されたパンダちゃんが涙を流して喜ぶシーンがある。怖い経験をしたものの、家族に大切にされながら過ごしてきた日常を取り戻していくストーリーで、被災した街の情景なども、ぬいぐるみの目線で描かれている。

主人公は石川県輪島市門前町黒島町の祖母宅にあった５０センチほどのぬいぐるみ。パンダの初来日でブームが起きた半世紀前に曽祖父が買い、正月やお盆に訪れたゆうささんが妹（６）といつも遊んでいたものだ。

だが、昨年元日の地震で祖母宅は全壊。祖母は不在で無事だったが、瓦が落ちて梁（はり）や柱が折れた。「パンダちゃんはどんなに怖い思いをしているのだろう」。ゆうささんはぬいぐるみが潰れていないか心配だった。

ゆうささんは昨年３月に地震後初めて祖母宅を訪れた。「街がぐちゃぐちゃになって悲しかった」。その思いを伝えたいと、夏休みに２週間ほどかけて絵本を描いた。文芸社（東京）の「えほん大賞」に応募したところ、「地震の様子がリアルに表現され、ぬいぐるみ目線の構成も面白い」と評価され、小学生以下から選ばれる賞で佳作となった。

家族が増刷分も含め８００冊ほどを自費出版すると、多くの被災者や支援者から共感の声が寄せられた。「地震を風化させないためにも絵本を全国に広めたい」とクラウドファンディングを始め、１か月半で６５０万円の寄付が集まった。増刷するとともに今年１１月に全国の小学校や図書館などへ計４２００冊を贈った。

絵本のサイズは２０センチ四方で全２９ページ。最後にはパンダちゃんの言葉がこうつづられている。

「いつか門前のおうちが直って、また門前のおうちにかえれるといいなぁ。ぼくはその日がくるのをねがっている」