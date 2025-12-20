藤木直人、ゲストの突然の言動に「ちょっと…生放送なんで」驚き 理由に共演者爆笑
俳優の藤木直人（53）が、ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に出演。ゲストの突然の言動に驚いた。
【画像】『旅サラダ』生放送中に突然…鈴木浩介ショット
この日のゲストは、俳優の鈴木浩介（51）。スタジオに登場すると、共演者が大きな拍手で迎えた。
藤木が「鈴木さん、旅サラダは3回目」と説明すると、鈴木は「3回目ですね、秋田以来なので」と振り返り。その直後に突然、「ちょっといいですか、もこちゃん見てる〜？」とカメラ目線で手を振った。
すかさず藤木が「ちょっと…やめてください、生放送なんで…」と笑いながら阻止。松下奈緒も「ちょっと！」と驚いた様子で笑っていた。鈴木は「あ、ごめんなさいごめんなさい」と謝罪。出演していた勝俣州和が「もこちゃんって誰ですか？」と聞くと、速水もこみちさんが…たぶん見てると思うんで。『旅サラダ』大好きなんです」と説明。恐縮しながら「すみません…」と謝罪した。
この告白に共演者は爆笑し、一緒にカメラ目線で手を振り。松下は「うわあ！見てください」と喜んだ。またVTR直前、今度は勝俣が「もこちゃーん！」と手を振り、声をかけていた。
