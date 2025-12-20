柔道パリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実（33）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」に出演。ハマっていることで、MCダウンタウン・浜田雅功（62）の共感を得た。

「今ゴルフにハマってるの？」と聞かれ、「はい。今年からゴルフをやり始めて、100切りを目指したいです」と返答。浜田は「なるほど。一番今、面白い時期！それはもう一番面白い時期！」と力説した。

角田は「ほんとに“ああ、もうちょっと！”っていう110ぐらいまで来たときに、また130に戻るんですよ。行ける！と思ったら次ダメなんですよ」と嘆くと、浜田は「分かる〜っ！もうええで…言うて。それはね、誰もが経験してる」と激しく共感した。

「私センスないのかな…と思って」とぼやいたが、「いや、今からです」と励まされた。

ゴルフを楽しむ元アスリートも多く、「この間も吉田沙保里さんと行かせてもらった」と告白。「出た！彼女もやってるみたいやね。めっちゃ飛ばすって聞いてるけど」と反応した浜田に、「めっちゃ上手ですね。明るくてめっちゃ楽しいゴルフです」と評した。

浜田は「毎回彼女がコンスタントにその数字出してるか知りませんけど、この間たまたま聞いた数字は、僕完全に越えられてますもん…長いことやってる割りには。やっぱりアスリート凄いなあと思って」と苦笑いだった。