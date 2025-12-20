サンド伊達、「宮城県人会」開催を報告…集合写真に写った “イケメン俳優” の変化にファン驚き

12月19日、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおがオフィシャルブログを更新し、18日に宮城県出身の芸能人を集めた「東京・宮城県人会」を開催したと報告した。

狩野英孝も18日にXを更新。同じ集合写真をアップして、《初の「宮城県人会」を開催。素晴らしき方々の中に入れてもらい感謝！盛り上げよう東北！！》と意気込みを記している。

「伊達さんのブログによれば、宮城県人会の役職は《名誉会長…鈴木京香さん。総監督…森公美子さん。総幹事長…山寺宏一さん。手品師…マギー審司さん》と紹介されています。

集合写真の中心には女優の鈴木京香さんと、ミュージシャンでタレントの高橋ジョージさんが並んでいます。会には脚本家の “クドカン” こと宮藤官九郎さんも参加しており、幅広いメンバーが集まりました」（スポーツ紙記者）

このほか、伊達のブログでは、俳優の中村雅俊、ミュージシャンの稲垣潤一、元プロ野球選手の佐々木主浩らの欠席が報告されている。X上では、豪華メンバーの参加に驚きの反応がみられるとともに、あの “イケメン俳優” を探す声も並ぶ。

《「宮城県人会」千葉雄大もいるらしいんだけど見つけられない》

《宮城県人会のお写真、千葉雄大くんがいない…という呟きをチラホラお見かけする。いる…よね？》

今回の宮城県人会に参加していた千葉は、集合写真では狩野英孝の隣に並んでいる。ただ、見つけられない人が多かったという。

「千葉さんは、“カワイイ系” のイケメン俳優のイメージが強いですが、1989年3月生まれですから、来年には37歳を迎えます。それでも、俳優デビュー作の『天装戦隊ゴセイジャー』（テレビ朝日系）のイメージが強いため、見た目の変化もあって見つけられなかったのでしょう」（芸能記者）

千葉はこれまでも体形や外見の変化が指摘されてきたが、“役作り” が理由だったこともある。

「2020年に放送されたテレビドラマ『いいね！光源氏くん』（NHK）では、平安時代から現代にタイムスリップし、スイーツに夢中になって太り気味になってしまうキャラクター・光源氏役を好演しました。2021年には続編が作られています。今回の変化も “役作り” が理由かもしれませんが、年齢による変化も多少はあるでしょうね」（同）

千葉はキャリアを重ねて、貫禄と渋みを増したのが実際のところかもしれない。