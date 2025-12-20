ゲームイベントに参加して見つけた超大物

フィギュアスケートの元世界王者、宇野昌磨さんが自身のXで行った「将来有望なフィギュアスケーターの卵を見つけました」との投稿が、ファンの話題をさらっている。

大のゲーム好きとしても知られる宇野さんは、自身のXに「大カプコン展にゲストで参加させていただきましたが将来有望なフィギュアスケーターの卵を見つけました」という言葉とともに、一つの動画を投稿した。

カメラに向けた自身の動きに合わせ、格闘ゲーム「ストリートファイター」のキャラクターが動くというコーナーを体験したもので、宇野さんの回転がキャラに変換されて画面に。華麗なフィギュア選手の動きを披露している。

フィギュアとゲーム、両方のファンからコメントが集まり「モーキャプが間に合わない回転や…」「リアル竜巻旋風脚のモーションキャプチャー」「画面の中の人が宇野くんの回転数に追いついてないですね」「かなりダイナミックなスケーターになりそうですね」「波動拳は高得点の予感でしかない」と驚きの声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）