岡田紗佳、美脚際立つ大胆スリットドレス披露「視線奪われた」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が12月16日、自身のInstagramを更新。スリットの入ったドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】プロ雀士の31歳美女「セクシー」大胆スリットドレスから際立つ脚線美
岡田は、12月20日に放送されるフジテレビ系『ザ・アリマミー賞』（午後4時30分〜）に出演することを告知し「歴代の有馬記念の感動エピソードを見て、 今年の有馬記念への気持ちが高まってきたぞー」と意気込みを投稿。また、スラリとした腕と美しい脚線美がのぞく、スリットの入ったベルベットドレスを身に着けたショットを披露している。
この投稿には「視線奪われた」「ゴージャス」「圧巻のスタイル」「神々しいほど綺麗」「美しさが引き立つドレス姿」「見惚れる」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡田紗佳、スリットドレス姿を公開
◆岡田紗佳の投稿に反響
