ダレノガレ明美、ヘアカラーチェンジ＆15cmエクステカットで雰囲気ガラリ「かっこいい」「一瞬誰かわからなかった」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルでタレントのダレノガレ明美が12月19日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を投稿し、話題となっている。
◆ダレノガレ明美、イメチェン姿披露
ダレノガレは「髪の毛染めて、15cmエクステ切って 顔周りレイヤーをたくさんいれてもらいました」とつづり、写真を投稿。以前のブラウンのウェービーなロングヘアから、シャギー感のあるストレートヘアで赤みのある髪色になっており、アンニュイな雰囲気のショットとなっている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿にファンからは「一瞬誰かわからなかった」「かっこいい感じ」「新しい髪色似合う」「雰囲気違う」「美しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
