俳優の川粼麻世(62)が20日、自身のブログを更新。思わぬ“事故”で目を負傷したことを明かした。



【写真】痛々しく充血した姿を公開

「眼科に行ってきました。右目の白目が真っ赤に」とつづり、白目が充血した痛々しい自撮り姿を投稿。「一昨日の夜に飲食店の椅子の背もたれにコートとバッグを掛けてました 出る時に先にコートを着たのですが フードの紐がバッグに引っかかっていて伸縮性のある伸び切った紐がまるでゴムの様に伸び切り 紐の先の金具の部分が目を直撃したのです」と理由を説明した。



続けて、「後頭部までぶち抜かれたように頭が痛くなり うずくまってしまいました」と、衝撃は相当だった様子。「眼科に行くと白目に傷がついているみたいで全治2週間と言われました 幸い黒目を外していたのでまあ不幸中の幸いかと コンタクトレンズはやめて一日中度付きサングラスをかけてました」と受難の一日を振り返った。



致命的な傷を免れたこともあり、「これからもフード付きコートの紐 気をつけておコート あっほーい!! ピョン」と明るくダジャレを披露。また、ハッシュタグで「#気をつけてください」と注意を呼びかけていた。



この投稿にはファンから「想像しただけでも怖い、、痛かったね」「何があるか分からないですね お大事にしてください」「こわーい、そんなことあるんですね」と心配する声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）