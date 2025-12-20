歌で心と心をつなぐ！『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』
ソニー・クリエイティブプロダクツと東京テアトルが、劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』を公開します。
2026年3月27日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷や全国のイオンシネマなどでロードショーです。
トーマスと仲間たちが音楽祭での大奮闘を繰り広げる、シリーズ初のミュージカルムービーが登場☆
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』
公開日：2026年3月27日(金)
公開劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほか
きかんしゃトーマスの最新作は、10曲以上の楽曲をみんなで大合唱するミュージカル仕立ての作品。
「歌で心と心をつなぐよ」というキャッチコピーのもと、トーマスやケニア出身のニアの歌声が響き渡る感動の物語が展開されます。
ティザーポスターには、春らしい背景とともに楽しげなトーマスとニアの姿が描かれています。
ソドー島の音楽祭で巻き起こるトラブルと絆
物語の舞台は、ソドー島で開催されることになった「ソドー島の音楽祭」。
トップハム・ハット卿のオペラやソルティの舟歌など、出演者たちがリハーサルに励み、島中が大盛り上がりを見せます。
しかし、練習中のオペラ歌手の歌声によって島中の照明がすべて壊れてしまうという予期せぬトラブルが発生。
音楽祭中止の危機に直面する中、トーマスと仲間たちが力を合わせて立ち上がります。
音楽がいっぱいの劇中シーン
解禁された場面カットでは、トーマスたちが楽しそうに歌う姿や、蒸気オルガンを運ぶ様子が描かれています。
美しい音を出すクリスタルを見上げるシーンなど、全編を通して音楽の要素が散りばめられています。
トーマスたちの歌声と心が一つになり、美しい大合唱へと変化していくクライマックスシーンに注目です。
困難を乗り越え、秘密のサプライズ・ステージを成功させることができるのか、劇場で見届けることができます。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の紹介でした。
(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.
