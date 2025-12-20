女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳のバッサリ発言が話題になっている。

岡田と元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。男女間あるあるの“奢り奢られ”問題について語った。

東ブクロが岡田に「今までで一番おごられた額は？おごられすぎて記憶ないでしょ」と問うと「旅行とかはおごられたことないですけど」と始めた岡田。

「自分で払ってんすか」とさらに聞かれると「全部自分。割り勘が多いです。基本割り勘かな。だって、お金出してくれてるってことは私が何かしなきゃいけないってわけじゃないですか」と回答。

森は「一緒にいてくれるってことが大事なんですか？」と質問。「それはお金出しても出さなくても一緒にいるから」と話し、東ブクロが「でも（お金を）出すことによって（一緒にいられる可能性が）７０％から８０％になったりするやん、可能性が！（お金を出すことで）若干後ろめたい気持ちを持たせて…」と言うと、「それが嫌なの！後ろめたい気持ちになりたくないの私は！」と反論した。