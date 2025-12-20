１２月２０日の阪神９Ｒ・ポインセチアＳ（２歳オープン、ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、６番人気のロックターミガン（牡２歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）が勝利した。今日が初めてのダート戦で、これで４戦２勝とした。勝ち時計は１分５２秒６（良）。

これでこの日３勝（９レース現在）とした松山騎手の手綱がさえた。ハナを切るとそのまま押し切り快勝。直線でも脚いろは衰えなかった。半馬身差の２着に２番人気ワンダーディーン（フローレン・ジェルー騎手）が入り、さらに３馬身差の３着に４人気のシーズザスローン（武豊騎手）が続いた。

松山騎手は「返し馬からダートでもしっかり走れると思いました。スタートも良く、先手を取りましたが、しぶとく、強い競馬をしてくれました」と振り返った。

石坂調教師は「馬格や血統から、ダートは合うだろうと思いきって挑戦しました。前走で（鮫島）克駿騎手が出してくれたので、行き脚もつきました。初ダートでも対応して、しっかり勝ち切ってくれました。選択肢が増えましたし、一度放牧に出して、また組み立てていきたいです」と安堵（あんど）の表情を浮かべていた。