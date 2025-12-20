アスリートも愛用する発酵食品を体験！大里インターナショナル×志賀高原プリンスホテル共同企画プラン

大里インターナショナルは、新ラインナップ「Immun’Age Sport（イミュナージュ・スポーツ）」と志賀高原プリンスホテルによる共同企画「ウェルビーイング × イミュナージュ・スポーツ」宿泊プランの予約受付を2025年12月20日より開始しました。

プロアスリートにも選ばれているサプリメントを取り入れ、志賀高原の絶景の中で心身ともにリフレッシュできる滞在型ウェルビーイングプランの登場です。

大里インターナショナル「ウェルビーイング × イミュナージュ・スポーツ」宿泊プラン

予約開始日：2025年12月20日（土）

宿泊期間：2025年12月20日（土）〜2026年3月30日（月）チェックイン分まで

宿泊先：志賀高原プリンスホテル 東館コンフォートツインルーム（ゲレンデビュー）

内容：夕食・朝食付き、ワンドリンク＋おつまみ、レイトチェックアウト、志賀高原全山共通リフト券（2日間）、Immun’Age Sport 1箱（10包入り）

パートナーシップ17年目を迎える大里インターナショナルと志賀高原プリンスホテルによる、1日3組限定の特別なプロジェクト。

「アクティブ＆プレミアム」をテーマに、良質なウィンタースポーツ体験と身体のコンディション維持を両立させる滞在を叶えます。

国内では志賀高原プリンスホテル限定となる本プランは、長距離移動後のコンディションを整えたい方や、上質な時間を過ごしたい方に最適。

標高1,500mを超えるスノーリゾートで、人生最高の一本を楽しむための準備を整えられます。

Immun’Age Sport（イミュナージュ・スポーツ）

ハワイ産のパパイヤを独自技術で長期間発酵させた、顆粒状の発酵食品「Immun’Age（イミュナージュ）」。

新ラインナップとなる「Sport」は、1包あたり4.5gと従来比1.5倍の仕様で、よりアクティブに過ごす方々を支えます。

国際的なアンチ・ドーピング認証「インフォームド・スポーツ」を取得しており、トップアスリートも信頼を寄せる品質が特徴。

過酷な環境下で働くスキーパトロール隊や圧雪隊の健康維持にも活用されるなど、プロフェッショナルの現場を支え続けています。

志賀高原プリンスホテル 東館コンフォートツインルーム

本プランで用意されるのは、ゲレンデを一望できる東館のコンフォートツインルーム。

窓の外に広がるプラチナパウダーの雪景色を眺めながら、ゆったりとしたリカバリータイムを過ごせます。

プラン特典として、夕食時の食前酒や食後酒を楽しめるワンドリンクサービスや、最大13:00までのレイトチェックアウトも付属。

志賀高原全山共通リフト券が2日分セットになっており、国内屈指の雪質を誇る広大なエリアを心ゆくまで堪能できる贅沢な内容です。

最新の圧雪車による美しいバーンと、プロ仕様のウェルネス体験が融合した今シーズン注目の宿泊プラン。

厳しい自然環境の中でも健やかに、そしてアクティブに冬の魅力を遊び尽くすための新しいライフスタイルに注目です。

特別なスノーリゾートでのひとときは、日々のコンディションを大切にする大人たちの心を満たしてくれます。

大里インターナショナル「ウェルビーイング × Immun’Age Sport」プランの紹介でした。

