映画監督の太田隆文さん（６４）が、自身が脳梗塞（こうそく）になった経験を映画化した「もしも脳梗塞になったなら」が公開中だ。

様々な後遺症を抱えながら、発病から約２年半で公開にこぎ着けた。「僕のように一人暮らしで発病すると本当につらい。この体験を知ってほしい」と話している。

作品では、突然脳梗塞を発症した映画監督・隆太郎（窪塚俊介）が自らの経験を映画にするために格闘する。「すべて私が体験したこと。登場人物も全員実在の人がモデルです」と語る。

太田さんは大林宣彦監督（２０２０年死去）に師事し、地方を舞台にした青春映画を主に発表してきた。低予算の映画では、「１人７役」で制作する激務をこなした。発症は２３年４月。せきが止まらず、医療機関にしばらく通院しても改善せず、検査した結果「心臓ぜんそく」と診断。その過程で、脳梗塞が明らかになった。「心臓の機能低下が脳梗塞につながったらしい。いきなりばたっと倒れるのとは違った」

その時に、すでに視界の半分が見えなくなっており、さらに文章を読む機能もかなり損なわれていた。深刻な症状の中、「これは映画にできると思った。かなり早いうちから、体験を記録していた」。

心臓の手術後、主治医に安全を確認し、撮影を始めたのは昨年６月。自分が執筆した脚本を読むことができず、スタッフの助けで何とか読み、深夜までの撮影も避けた。

ＳＮＳで友人から慰めの言葉をかけられてかえって傷ついたり、寝床で病気への不安にさいなまれたりするシーンがある。太田さんも一人暮らしで、「特に孤独が怖かった。これまで一人で生きていても寂しくなかったが、脳梗塞をして、孤独の恐ろしさがわかった」。

ただし、作品のトーンは明るいコメディー調だ。「チャップリンの喜劇映画のように、笑って、そして、最後に泣いてもらいたい」

今も後遺症に苦しめられてはいるが、「色々な人の助けで生きることができていると気づけた。学ぶことが多かった」と語った。