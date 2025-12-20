TBS出水麻衣アナウンサー（41）が20日、同局ラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。生放送中の“珍プレー”をパーソナリティーの「ナイツ」にいじられる場面があった。

本番が明日21日に迫ったM−1グランプリのトークから、塙宣之が「M−1よりも大事な賞を獲ったじゃないですか、出水さんが。凄いじゃん？」と、出水アナに唐突に話を振った。14日の同局「爆笑問題の日曜サンデー」内で発表された、今年の「ラジオ珍プレー・好プレー大賞」で、出水アナは大賞を受賞していた。

番組では、大賞に輝いた？出水アナの「ちゃきちゃき大放送」での立ち回りの様子を、あらためて放送した。フィンランドのスポーツ、モルックを「モックル」と言い間違えたり、「笑点」のテーマ曲を口ずさむも、よれよれのメロディーで周囲を笑いに包む場面もあった。

極めつきは、近藤美矩（よしのり）アナがニュースを読み終わった際のつなぎの一言。明らかに口の中に物を含んだ状態で、「“ニュースデフク”の“近藤よひのり”さんでした」と話す様子が、爆笑を呼んだ。音声を聞いた塙は、「最後のやつがめちゃくちゃおもしろい」と笑った。

ちょうどナイツの2人が番組を欠席し、「ウエストランド」が代打を務めた放送回だったという。土屋伸之は放送を別の場所で聴いていたようで、「俺、聴いてたんだよね。食ってるなと…」と思い出し笑いしていた。

約4時間の生放送だけに、出水アナが番組の合間に食べ物を口にすることはあるという。土屋は「いつもギリギリ（食べ終わる）なんだよね、時間的に。いつもホントに時間がない。トイレに行くのも大変だし、ギリギリでやっているのは横で見ていたけど」と、裏話を披露しつつフォロー。「初めてラジオで聴いた時、こんなもぐもぐしてるの？」と驚きの声を上げた。

出水アナは大笑いしながら、事情を説明した。「ナイツのお二人がいなくて、ウエストランドのお二人に来てもらって、私としても普段よりも気を張った中のオンエアで、長い休憩…休憩じゃないんですよ？ニュースを一生懸命、近藤美矩さんに読んでもらっている時に、ちょっと気が抜けちゃったんですね」。エネルギーを使いすぎたのか、「普段よりも血糖値が下がっていたというか。糖分を使いながらオンエアして、おなかすいちゃったなって」と打ち明けていた。

タイミングを見て口に放り込んだのはパンだったようで、「口の中の水分をしゅっと取られてしまった」と振り返っていた。