【あわや下敷き】人の背丈ほどの“巨大岩”が突然落下…バイクがペシャンコ大破もけが人なし 大雨の影響で崖崩れ 南米・コロンビア
南米・コロンビアにある住宅近くで、突然発生した落石の瞬間がカメラにとらえられた。
大きな音に気づいた人々は危険を察知し、必死に逃げようとしていたが、直後に巨大な岩が落下、置き去りにされたバイクが押しつぶされた。
落石は大雨の影響とみられ、現場周辺では一時、通行止めの措置がとられていた。
逃げた直後に落ちてきた巨大岩
コロンビアで撮影されたのは、落石の瞬間だ。
映像は住宅に取りつけられた防犯カメラにとらえられていた。
どこからか聞こえてくる“ごう音”に周囲の人たちが上を見上げ、逃げていく様子も見られた。
手前にいた男性がバイクを手放し、その場を離れた次の瞬間、巨大な岩が落ちてきた。
置き去りにしたバイクは岩の下敷きになり、見るも無惨な姿になっている。
住宅近くに迫った落石の恐怖
人の背丈ほどある巨大な岩は、近隣の住宅の庭からわずか数メートルのところに落下した。
現地メディアによると、前日に大雨が降った影響で崖崩れが発生し、巨大な岩が道路に落下したという。
落石の影響で、道路は通行止めとなったが、けが人はいなかった。
（「イット！」 12月17日放送より）