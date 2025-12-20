【あわや下敷き】人の背丈ほどの“巨大岩”が突然落下…バイクがペシャンコ大破もけが人なし　大雨の影響で崖崩れ　南米・コロンビア

南米・コロンビアにある住宅近くで、突然発生した落石の瞬間がカメラにとらえられた。

大きな音に気づいた人々は危険を察知し、必死に逃げようとしていたが、直後に巨大な岩が落下、置き去りにされたバイクが押しつぶされた。

落石は大雨の影響とみられ、現場周辺では一時、通行止めの措置がとられていた。

逃げた直後に落ちてきた巨大岩

コロンビアで撮影されたのは、落石の瞬間だ。

映像は住宅に取りつけられた防犯カメラにとらえられていた。

どこからか聞こえてくる“ごう音”に周囲の人たちが上を見上げ、逃げていく様子も見られた。

手前にいた男性がバイクを手放し、その場を離れた次の瞬間、巨大な岩が落ちてきた。

置き去りにしたバイクは岩の下敷きになり、見るも無惨な姿になっている。

住宅近くに迫った落石の恐怖

人の背丈ほどある巨大な岩は、近隣の住宅の庭からわずか数メートルのところに落下した。

現地メディアによると、前日に大雨が降った影響で崖崩れが発生し、巨大な岩が道路に落下したという。

落石の影響で、道路は通行止めとなったが、けが人はいなかった。

（「イット！」 12月17日放送より）