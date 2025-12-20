「可愛くてキュン死しそう」「可愛すぎて笑っちゃいましたｗ」と話題になっているのは、物陰から飼い主さんを見守るわんちゃんの光景。キッチンでごはんを作る飼い主さんへ熱い視線を送るわんちゃんの姿に笑いが巻き起こっています。投稿は3万再生を超え、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：キッチンで『犬のごはん』を作っていたら、何やら視線を感じて…集中できない『まさかの行動』】

物陰から飼い主さんを見守る熱い視線

ある日、TikTokアカウント『らっくん』に投稿されたのは、キッチンで作業をする飼い主さんを熱い視線で見守るわんちゃんの光景。この日、ビションフリーゼのラスクくんの飼い主さんは、ラスクくんのごはんを作るためにキッチンに立っていたそう。すると、どこかから視線を感じた飼い主さん。そこで辺りを見まわしてみたところ…なんと、キッチンの物陰から飼い主さんをジッと見つめるラスクくんの姿が！

顔を半分だけ出して飼い主さんを見つめるその姿は、まるで事件現場を見てしまった目撃者のよう。

平和な日常に見合わない緊迫した空気を漂わせるラスクくんの光景に、思わず笑いが込み上げてきます。

飼い主さんが近くに寄ってみると…

ラスクくんの熱い視線に気がつき、近くに寄ってみることにした飼い主さん。見ていることがバレてしまったため、ラスクくんは焦って逃げるか…と思いきや。ラスクくんは飼い主さんが近づいてきてもジッとその場に座り込み、飼い主さんのお顔を見つめていたそう。

こっそり見ていたのが見つかってしまったため、これからどうしようか考えているのでしょうか？こちらも、飼い主さんを見つめるラスクくんのまん丸の瞳から目が反らせません。

出てきて飼い主さんに視線を送るラスクくん

飼い主さんがキッチンでごはんを作っているところをこっそり見守っていたラスクくん。その姿を見られてしまったラスクくんは、観念して飼い主さんの前に歩み出ることに。そして、飼い主さんが何をしていたのか分かっていたかのように、口元をペロリと舐めていたといいます。

それもそのはず。キッチン台の上には、飼い主さんがラスクくんのために作ったカボチャとキノコたっぷりの料理が置かれていたのでした。きっと、ラスクくんは美味しそうなその匂いに誘われて見に来たのでしょう。

こんなに可愛い姿を見せられては、ごはん前とはわかっていても少しだけ味見させてあげたくなってしまいそうです。

この光景には、「可愛いすぎてご飯作れないｗ」「控えめに見守ってるのが健気で可愛い♡」「飼い犬は見た！（笑）」など、いくつものコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『らっくん』では、そんなラスクくんのお利口で愛らしい姿がたくさん投稿されていますよ。

ラスクくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「らっくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。