再会を喜ぶわんこのシュールな姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「徐々に温かくなるの草」「ジワるｗｗｗ」「発想がおもしろすぎてワロタw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬との再会の瞬間を『サーモグラフィーで撮影した』結果→あまりにもシュールな光景】

サーモグラフィーで撮影してみた

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」では、柴犬らんまるくんのクスッと笑える日常が紹介されています。ある冬の日、らんまるくんはお散歩にでかけました。寒空の下でも、らんまるくんは元気いっぱい。帰宅後の何気ない姿を撮影したという投稿主さんですが、なんと「サーモグラフィー」で撮ったのだそうです。

駆け足で家に入ったらんまるくんは、体のほとんどが青色。サーモグラフィーでは、温度の低い箇所が青になるといいます。外から帰ったばかりのらんまるくんの体は、すっかり冷え切っていたようです。

とはいえ、顔の中心や足先は黄色で、ある程度温まっている様子。家族との再会を喜ぶらんまるくんでしたが、サーモグラフィーの独特な映像の中でも、笑顔を浮かべていることが分かります。

徐々に温かくなるらんまるくん

ぴたりと動きを止めて、なにかを探している様子のらんまるくん。投稿主さんによると、このときはお姉ちゃんを探していたのだそう。佇むらんまるくんの後ろ姿は、お尻から脚にかけて黄色くなっていたとか…。

喉が渇いたらんまるくんは、水飲み場へ移動しました。水分補給をして人心地つくと、徐々に全身が温まってきたようです。真っ青だった体は徐々にピンクになり、体温が上がっていることが分かります。

シュールな光景に爆笑続々

ちなみに、サーモグラフィーには、ホットカーペットの中の電熱線がくっきりと映っていたそうです。ホットカーペットの上をトコトコ歩くらんまるくんは、みるみるピンク色に…。

今回の撮影を通して、投稿主さんは「ふわふわの毛で体温が保たれている」ということを実感したとか。確かに、ホットカーペットの黄色と比べてみると、らんまるくんの口元や肉球は電熱線並みに高温を維持していたことが分かります。

サーモグラフィーでも分かるらんまるくんの可愛さに驚くとともに、投稿主さんの独特なセンスにも脱帽してしまう投稿なのでした♪

シュールすぎる一部始終に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どこからツッコミ入れていいかわからないw」「サーモグラフィーでもかわいいってどういうこと？」「モフモフがらんまるを寒さから守ってくれているのね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。