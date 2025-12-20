マジョルカは敵地でバレンシアと１―１ドロー　浅野拓磨は後半４２分から出場　指揮官は「重要な勝ち点１」と満足

◆ラ・リーガ ▽第１７節 バレンシア１―１マジョルカ（１９日、エスタディオ・デ・メスタージャ）

国王杯敗退で厳しい状況に置かれるマジョルカ。この日はアウェーでバレンシアと引き分け、リーグ戦では１勝３分けの４試合負けなしと調子を戻しつつある。

試合は前半２３分、ＦＫから始まった攻撃でサム・コスタのシュートが決まり、マジョルカが先行した。その後のバレンシアの反撃をかわし、前半はマジョルカのリードで終わる。

後半に入って７分と早い時間にウーゴ・ドゥロがヘディングシュートで追いつき、バレンシアが試合を同点に戻した。その後は、どちらも攻め手に欠け、勝ち越し点を挙げられない。

３日前の国王杯戦にフル出場したマジョルカの元日本代表ＦＷ浅野拓磨は後半４２分から交代出場。しかし結果は変わらず、試合は引き分けで終わった。

次戦は、クリスマス休暇を挟んで１月４日。ホームでの対ジローナ戦で新年初戦を迎える。

マジョルカ・アラサテ監督「重要な勝ち点１だった。相手はホームで追い上げが激しかった。前半は我々が優っていたが、前半終盤から後半にかけてバレンシアが優位に試合を進めた。そのため、システムを変えなければならなかったが、バレンシアの攻撃を抑えることができた。それから最後まではオープンな展開で、どちらにも勝機はあった。（リーグ戦では４試合負けなし）チームの改善が結果に表れている。マイナスからプラスに変わって、我々の進む道が見えている」