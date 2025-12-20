歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつての自身の行動にツッコミを入れる場面があった。

和田が前日に見たテレビ番組の内容にかけて書店についてトークを展開。和田は「私、最近本屋さん行かないですけど、昔は“最初読んで、これは楽屋で読んだ方がいいな”と思って、だいぶ読んで“もうじき終わりやから読んでみやなあかん”と思って“これ確か終わり、この人亡くなって…確かそんなん違ったかな？”と思って、終わりの3ページぐらい見たら、やっぱり亡くなって。“前に読んでるやんけ、これ！”って。最後の最後までいかないと、全然思い出さなくて」と苦笑。「そういう本、2、3冊ありましたよ」とボヤいた。

垣花アナは「昔、アッコさんだって『和田アキ子だ!文句あっか!』っていう本で年間ベストセラー、トップ5入りましたもんね。凄いタイトルですね。めちゃくちゃ売れたじゃないですか」と和田の著書について指摘すると、和田も「買う方も恥ずかしかったらしいですよ」と笑った。

和田は「時代が楽しかった時代ですね。そういう意味では、『5年目のハイヒール』も評判良かった」と自身の著書を挙げると、垣花アナも「アッコさんちょっと自伝的なね。あと『啓示』っていう本も出されましたね。それこそリーダー論的な、“叱ると怒るは違う”とか」と触れた。

和田は「『啓示』って言葉だけでも怖かったもん」と苦笑。垣花アナは「イメージ的にはそれこそ、聖書とは言わないまでも、それモチーフにしたような表紙でしたよ」としつつ「私、その『啓示』の思い出ですけど、番組の中で即席のサイン会やるって言って、1人1人スタッフにアッコさんがサイン書いたんですけど、僕にだけ大きく“バカ”って書かれましたからね。“どういう啓示なんだ”と思って」と驚きの過去を明かした。

これは和田も「なんでそんなこと…」とあ然。垣花アナは「カタカナで“バカ”って書かれましたから」とくり返すと、「失礼な」と和田。垣花アナが「いやいやいや。僕がいけないんですけど」とフォローするも、和田は「今から私、無口になる…。なんという失礼な」と驚くばかり。

垣花アナは「いやいやいや。大切に取ってあります」と返すと、和田は「ひどい」ともらした。