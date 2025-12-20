¡Ú5Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤!?¡Û¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐÂ»¤¹¤ë¡ÖÀ¤ÂÓ¼çÊÑ¹¹¡×¤ÎÏÃ
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡À¤ÂÓ¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÊÑ¹¹ÆÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ü¸Â¤Ï14Æü°ÊÆâ¤È¥¿¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤ÂÓ¼ç¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤Î½»Ì±É¼¤ÎÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯Åª¤Ê¼êÂ³¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÀ¤ÂÓ¤ÎÀ¸·×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÂÅÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢15ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¤ÂÓ¼ç¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤ÂÓ¼ç¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¿È¶á¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñÌ±1¿Í¤Ë¤Ä¤°ìÎ§10Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤ÂÓ¼ç¤Î¸ýºÂ¤Ë²ÈÂ²Á´°÷Ê¬¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±°ÛÆ°ÆÏ¤È¤Ï¡©
¡¡À¤ÂÓ¼ç¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤ÂÓ¼ç¤«¤é¿·¤·¤¤À¤ÂÓ¼ç¤Ø¤ÈÅÐÏ¿ÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÏ½Ð¤Ç¤¹¡£ÍÍ¼°¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò½ê¤ÎÁë¸ý¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÆÏ½Ð¤ÎÌ¾¾Î¤äÍÍ¼°¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
Äó½ÐÀè¤Ï¡©
¡¡¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ù½ê¤ä½ÐÄ¥½ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Î°ÆÆâ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Í¹Á÷¤Ç¤Î¼êÂ³¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¦ÊÑ¹¹¸å¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤È¤Ê¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±°ìÀ¤ÂÓ¤Î¿Í
¢¨¾åµ¤Î¿Í¤«¤é°ÑÇ¤¤ò¼õ¤±¤¿ÂåÍý¿Í¤¬¼êÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
ÆÏ½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©
¡¦Áë¸ý¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë
¡¦Áë¸ý¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Î°õ´Õ¡ÊÇ§°õ¤ÇOK¤Ç¤¹¡Ë
¡¦¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡Ê²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡Ë
¡¦ÂåÍý¿Í¤¬ÆÏ½Ð¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ÑÇ¤¾õ
¡¡°õ´Õ¡Ê²¡°õ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÏ½Ð½ñ¤ò¼«½ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤ªÇ¯¤ò¾¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç½»Ì±°ÛÆ°ÆÏ¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬µºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î°õ´Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö°õ´Õ¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤â°õ´Õ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê»öÁ°¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Î°ÆÆâ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÆÏ½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡©
¡¡ÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼êÂ³¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡1¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÀ¤ÂÓ¼ç¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÏ½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢À¤ÂÓ¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¬1¿Í¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡Ë¤¿¤á¡¢ÆÏ½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
£¤â¤È¤â¤ÈÀ¤ÂÓ¼ç¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÏ½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤À¤ÂÓ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È15ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢15ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÀ¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÏ½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤ÂÓ¼ç¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë15ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬2¿Í°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
14Æü°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤·¤è¤¦¡ª ´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤ÈÈ³Â§¤¬!?
¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¡×¤Ê¤Î¤¬¤³¤¦¤·¤¿¼êÂ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÑ¹¹¤Î»öÍ³¤¬À¸¤¸¤¿Æü¡ÊÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Ë¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤ÂÓ¼ç¤ÎÊÑ¹¹¤ò14Æü°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½»Ì±°ÛÆ°ÆÏ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÆÏ½Ð´ü´Ö·Ð²áÄÌÃÎ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÏ½Ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òµºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎà¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ï´É³í¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢ÃÙ±ä´ü´Ö¤äÃÙ±äÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
