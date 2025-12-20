ボクシングＷＢＡバンタム級挑戦者決定戦（３１日、東京・大田区総合体育館）で同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）と対戦する９位・井岡一翔（３６＝志成）が２０日、都内で公開練習を行った。井岡は４３歳ながらＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）を苦しめた元５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）の戦いに「まだまだ頑張れるという気持ちになった」と刺激を受け、目標の５階級制覇への意欲を示した。

この日はシャドーボクシング、トレーナーのイスマエル・サラス氏との軽いマスボクシングを１ラウンドずつ披露した井岡。「強さ、成長を求めて、自分の考えだったりトレーニングを変えることによって、フィジカル面をより取り入れたり、ボクシングにそれにつなげる向き合い方だったりとか、今までと違った取り組み方でやってきた」とバンタム級での調整を説明し、「すごい、いい状態で仕上がっている」と好調をアピールした。

長谷川穂積が持つ世界王座奪取の日本最年長記録３５歳９か月を上回る３６歳のレジェンドは、４３歳のドネアから大いに刺激を受けている。ドネアは１７日に堤に１―２の判定で敗れたものの、堤をダウン寸前に追い込むなど年齢を感じさせない戦いを披露。井岡は「全盛期をほうふつさせる強さで驚いた。希望をもらえます。自分も３６歳なので、まだまだ頑張れるという気持ちになりました」と感心した。

また、堤はドネア戦後に井岡との対戦を希望。井岡は、この一戦は堤が保持するＷＢＡ王座の挑戦者決定戦であるため、「勝てばおのずとそういう試合に結び付くのかなと思う」と想定する。自身は先日、ＷＢＣ王者・井上拓真（大橋）との対戦を希望していたが、「拓真選手と戦いたいし、堤選手もより評価を高めたと思うので戦いたい。どちらにしろ挑戦する立場なので、どちらとも戦えたらいい」との意向を示した。

とにかく、目の前の戦いに勝たなければ意味がない。勝利のカギを問われると、「難しいですね」と考え込みながらも、「距離だったり…。その距離を支配するにはジャブ。距離を支配できるとＫＯにつながる」と返答。「バンタム級では初めての試合で、すごく緊張感のある１ラウンドになると思うんですけど、しっかりいい展開を作っていきたい」と立ち上がりの重要性を口にした。

ドネアに続いてレジェンドのすごさを見せることはできるか。