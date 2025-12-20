産休入り報告・高見侑里アナ、ラジオ番組関係者への直筆メッセージが話題「可愛らしい」「愛が詰まってる」
【モデルプレス＝2025/12/20】フリーアナウンサーの高見侑里が12月20日、自身のInstagramを更新。産休に入ることを報告した。
【写真】産休入り報告した38歳アナの直筆メッセージ
TOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜10時〜）でも産休入りを報告していた高見。Instagramで改めて「本日12／20（土）のSPORTS BEAT supported by TOYOTAでもお話しさせていただきましたが、しばらくお休みをいただきます」とコメントした。
また番組公式X（旧Twitter）では「今回の放送で高見さんは、出産のためお休みに入ります！元気なお子さんを産んで、また戻ってきてくださいね！」と高見から番組関係者に宛てられた直筆メッセージを公開。「いつも大変お世話になりありがとうございます 復帰時期は未定ですがまた皆様とお会いできる日を楽しみにしております！」とつづられている。
このメッセージに、ファンからは「可愛らしい」「愛が詰まってる」「お身体に気をつけて」「応援してます」「待ってます」などの声が寄せられた。
高見は2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気と結婚し、2019年4月13日の「めざましどようび」（フジテレビ系）にて生報告。2025年11月7日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
