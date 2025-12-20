プロボクシング元3団体統一世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュア（36＝英国）が19日（日本時間20日）、米マイアミで行われた同級8回戦で、世界的人気を誇るユーチューバー兼プロボクサーでWBA世界クルーザー級15位のジェイク・ポール（28＝米国）に6回1分31秒KO勝ちした。1年9カ月ぶりの勝利となったジョシュアは29勝（26KO）4敗、ポールは12勝（7KO）2敗となった。

序盤はフットワークを使うポールが一発打っては離れ、追いかけるジョシュアもつかまえきれない展開で、お互いにパンチが少なく、観客からはブーイングが起きた。4回にはクリンチの際に両者がもつれて倒れるなどラフな内容になり、レフェリーが「クリーンなファイトをしなさい。ファンはこんなひどい試合に金を払っているわけではない」と異例の警告を両者に与えたほどだった。

それでも5回、ジョシュアはポールをロープに追い詰め、ホディーでダウンを奪取。さらに攻め立て、ワンツーで2度目のダウンを奪った。6回にも右で2度倒すと、4度目のダウンでレフェリーはテンカウントを数え上げた。ジョシュアはリングインタビューで慎重に展開を見極めていたと明かし、「ジェイク・ポールはよくやった」と元世界ヘビー級王者に立ち向かってきた相手を称賛。「もしタイソン・フューリーが本気なら、ツイッターから指を離してグローブをはめてリングに上がれ」と1月に引退を表明した元3団体統一世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（37＝英国）に呼びかけた。

ポールは当初、11月に世界3階級制覇のWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（31＝米国）と対戦予定だったが、デービスが元交際相手へのDVなどで訴訟を起こされたため中止。代役として、21年にオレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）に敗れて以来無冠が続くジョシュアを選んだ。しかし、ジョシュアは従来のポールの対戦相手とは異なり現役の世界トップレベルで、前日計量でもジョシュアの110.4キロに対しポールは98.2キロと12キロ以上の体重差があり、ミスマッチの可能性が指摘されていた。