¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¦¥¤¥ó¥¯
¡¡2014Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤Îà´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÈª½ß»Ò¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹âÈª¤¬¼Ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹âÈª¤µ¤óÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ç¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬Áý¤·¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡ÄÂç¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó ¥¢¥Î¿¦¶È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Þ¤¹!¡×(TBS)¤Î2014Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ç¹âÈª¤ÈËÌÀî¤Ï¶¦±é¡£2¿Í¤¬±ó¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¹âÈª¤Ï2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡¢22Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ä23Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ê¤É¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£