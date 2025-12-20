濱口優、妻・南明奈＆愛息子描いた自作イラスト披露「手の出し方がそっくり」 ファンほっこり
タレントの南明奈（36）の夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）が18日、自身のインスタグラムを更新。温かい家族の様子を描いた手描きイラストを披露した。
【画像】「手の出し方がそっくり」濱口優が披露した妻・南明奈＆息子のイラスト
濱口は「ふっとした仕草が重なる瞬間 手の出し方がそっくり 普段の表情はママそっくりで ビックリしたりするとパパ似です #息子くん日記 #濱口家族 #濱口夫婦」とつづり、笑顔で「いってらっしゃい」「しゃい」と手を振る母子のイラストをアップした。
この投稿にファンからは「かわいいい」「わぁ 両方のいいとこ取りなんですね」「今日も可愛いイラスト ほっこり」などのコメントが寄せられている。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。夫婦のYouTubeチャンネルで南は「優さん似の元気な男の子が生まれました」と伝えた。
【画像】「手の出し方がそっくり」濱口優が披露した妻・南明奈＆息子のイラスト
濱口は「ふっとした仕草が重なる瞬間 手の出し方がそっくり 普段の表情はママそっくりで ビックリしたりするとパパ似です #息子くん日記 #濱口家族 #濱口夫婦」とつづり、笑顔で「いってらっしゃい」「しゃい」と手を振る母子のイラストをアップした。
この投稿にファンからは「かわいいい」「わぁ 両方のいいとこ取りなんですね」「今日も可愛いイラスト ほっこり」などのコメントが寄せられている。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。夫婦のYouTubeチャンネルで南は「優さん似の元気な男の子が生まれました」と伝えた。