J1・名古屋は20日、公式サイトで明治安田J1百年構想リーグで着用する特別ユニホームを発表しました。

秋春制への移行に伴い、2026年上半期に開催する明治安田J1百年構想リーグ。J1リーグでは、参加する全20クラブが東西2つのリーグに10クラブずつ振り分けられ、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施します。その後は『プレーオフ ラウンド』が行われ、東西の同順位同士がホーム&アウェイ方式で対戦。東西それぞれの1位チーム同士が対戦して決まる優勝クラブには、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場枠が与えられます。

その特別な大会に向け、今回名古屋は2種類のユニホームをお披露目。レッドを基調とした1stユニホームは、クラブの象徴"シャチ"をモチーフにした細密なグラフィックが全体に描かれ、また胸部から下の胴部分には、幅の異なるイエローのラインが配されています。クラブは「大勢の群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう、その奔流のような様を大胆にグラフィックに落とし込んだデザイン」とデザインに込めた思いを説明しています。

またホワイトを基調とした2ndユニホームは、名古屋港水族館との特別なコラボレーションユニホーム。前面と後面それぞれにリアルなシャチのグラフィックが描かれています。クラブは「水面からダイナミックに飛び出すその様は、特別な大会のピッチで躍動する選手たちを表す」とし、新リーグでの活躍に期待を込めています。