タレント中島史恵（57）が20日、東京・千代田区のソフマップAKIBAアミューズメント館で、イメージDVD「fumie57♥」の発売記念イベントを行った。

シェイプUPガールズとして94年にデビュー。39歳でグラビアを卒業したが49歳で復帰。以来、毎年作品を発表して今作が19本目のDVD。現在はタレントや女優、空中ヨガインストラクターなどとして活躍している。

サングラスをかけて登場し、衣装について「DVDは60年代、70年代のDJルックでもやっているので今日はその衣装です」と説明した。

撮影は千葉の海で行った。表紙はブルーの競泳水着で「競泳水着は（芸能活動の）最初のころは着ていました。『運動的な水着が似合う』と言われます」。DJ衣装については「音楽や踊りが好き。（DVDで）好きなものの融合をしているのでうれしい」と喜びを明かした。

今年を振り返って「昨年暮れに『fumie56♥』のイベントをやって、年明けに写真集を発売。2月にはインドに初めて行って1カ月滞在しました。8月からは千葉の鴨川でDJの仕事を始めました。週末は千葉にいて、明日も年越しも千葉にいます。鴨川にいらっしゃる機会があればぜひ会いたいですね」とファンに呼びかけた。

中島は「シェイプUP−」メンバー梶原真弓（58）とタッグを組み、毎週金曜日と土曜日の夜、鴨川のディスコ「FOOMYS」でDJとしてフロアを盛り上げている。

◆中島史恵（なかじま・ふみえ）1968年（昭43）6月14日生まれ。長野県出身。特技は茶道（裏千家）、日本舞踊、ヨガ、ジャズダンス。B88−W60−H89センチ。170センチ、血液型A。