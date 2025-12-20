タレントの小森純が最新ショットをアップした。

２０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「緊急なことが起こってですね…なんと…発表します、わたくし、本日４０歳になりました」と報告。誕生日である１１月２２日に撮影した動画を投稿した。「きょうは午前中はお兄ちゃんのサッカー、まあ、送迎だけです。今ね、次男が野球なんだけど。ちょっとこの後見に行こうかなと思って」とママの生活を明かした。

その後、元モデルでアパレル会社経営の夫・今井諒氏と食事する様子も撮影。インスタグラムのストーリーズには夫婦ショットを投稿した。

動画のコメント欄には「美男美女夫婦」「お誕生日おめでとうございます。本当に４０歳なんですね。パパさんと仲良しですごく良いなぁと思います」とうらやむ声が。

また、４０歳の今でも変わらぬ小森のビジュアルに「純さんが４０歳になったなんて信じられないです」「こんな綺麗な４０歳になりたい」「Ｐｏｐｔｅｅｎと変わらない純ちゃん」「４０歳でも変わらずめちゃくちゃキレイでかわいい！！大好き〜」と驚いた。

小森といえば２００３年頃にギャルメイクが話題となり、売れっ子モデルとして活躍。その後、バラエティー番組で「ぶっちゃけキャラ」が大ウケし、ピークの１０年には出演番組数が２００本を超え、ブレイク度ランキングでもトップクラスになった。私生活では１１年には元モデルの今井諒さんと結婚し、１４年６月に長男、１６年３月に次男、２２年１０月に三男を出産。現在はネイルサロン経営者としても活躍している。