歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。好きで見ているNHKの番組を明かす場面があった。

前週のゲスト・浅田美代子とのトークで「10代に戻れる中、大学のキャンパス生活を送ってみたい」と話していた和田。「私、中学の勉強もあんまりろくにしてないから。やっぱり大学ってよく最初は遊べるとか言うじゃないですか。なんか勉強した上での自由な時間。（勉強が）したいですね。あまりにも（物事を）知らなすぎる。常識は分かるんだけど。学問的にはダメですね」ともらした。

そんな中、「普段はNHKよく見るんですよ」と和田。「私の好きな番組の1つに『映像の世紀 バタフライエフェクト』。あとは『72時間』っていう定点カメラを置いてて」と2つの番組を挙げた。

「72時間」は前日19日放送の回も見たそうで、「真夜中の本屋さん。夜の10時でも朝の7時でも本屋に行く人いるんだなと思って。物凄い大きい（本屋さん）。それで勉強したいっていう人だったり、大学生で、最後の方は女の子1人で朝の7時、“これから勉強します”とかね」と話した。

「在日韓国人っていうか、男の人で。見たこと言うには別に差別とかなんないじゃないよね？」とし、「小さい頃にお母さんに“本読んで”“これ読んで”って言ったら、お母さんが暗い顔して“ああ、読めないんだな”っていうのが小さいながらにも分かって。で、母親に悪いことを言ったなと思って、それから自分で、母親に読んで聞かせてあげたいぐらい、本読んで勉強しましたと。もうその辺で涙出てきてさ」ともらした。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「人間模様がありますね。面白い企画ですよね、あれ。あれが番組になるっていうふうに発想がやっぱ面白いなと思って」と感心。和田は「NHKってああいうことするんですね」と話していた。