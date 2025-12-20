東京都内で中央アジア5カ国と日本の初めての首脳会合が行われ、高市首相は、「互恵的な協力関係を一層引き上げる」と強調しました。

高市首相「昨今の国際情勢の変化により、中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ、地域協力および世界との連携がますます重要となっています」

日本は、2004年から他国に先駆け中央アジア5カ国と外務大臣レベルの会合を続けてきましたが、今回、初めての首脳会合を開きました。

会合で採択された共同宣言では、エネルギーや鉱物資源が豊富な中央アジアのサプライチェーンを強化するとしています。

またAI＝人工知能分野での新たな協力枠組みをつくるほか、中央アジアからヨーロッパに向け、ロシアを通らずカスピ海経由でつなぐ物流網の構築のため、日本が支援していくことなどが盛り込まれました。

さらに、今後5年間で総額3兆円規模のビジネスプロジェクトを行うという目標も定めました。

会合を終えた高市首相は記者団に対し、中央アジア諸国は「地政学上の重要性、経済安全保障上の重要性、互恵的なビジネスチャンスの観点から大きな戦略的意義と潜在性を有している」と、今後も連携を強化する姿勢を強調しました。