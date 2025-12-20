◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(19日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、女子ショートプログラムで中井亜美選手が77.50点で3位発進となりました。

2026年のミラノ・コルティナ五輪の選考会を兼ねた今大会。今大会の優勝者が代表1枠を勝ち取ります(オリンピック出場年齢を満たす選手のみ)。

中井選手は安定した演技でトリプルアクセル、3回転ルッツ＋3回転トウループのコンビネーションなどを着氷させ、演技終了後には小さく両手でガッツポーズ。ジャンプ全てを成功させ、77.50点で3位発進となりました。

GPシリーズデビュー戦であったフランス大会では坂本花織選手を抑えて優勝を飾っていた中井選手。

今回の演技を終えて中井選手は「フランス大会がすごくよかったのもあって、その時と同じような緊張感があった。今回もフランス大会のような演技ができてすごくうれしい」と振り返ります。

さらに「本番になってしまうとどうしても体がこわばってしまったり、緊張感でバランスがくずれてしまってトリプルアクセルが跳べなくなってしまうという経験を何度もしてきた」とこれまでの苦難を吐露。それでも「今回は緊張をはねのけるためにも練習を積んできたので、自信を持って跳びにいけた。いい出来の3Aが飛べた」と自信をもって答えました。

さらに緊張感について「プレッシャーというよりかは自分に対する緊張感の方が大きかった。不安もあった。去年もあまりよくなかったショートだったので。緊張をはねのけることができたのですごくよかったです」とコメント。

また、21日のフリーへ向けて「フリーは今日よりも緊張すると思うんですけど、しっかり自分らしく滑るのが一番結果に響くのかなと思っている。自分らしさをしっかりだしてトリプルアクセル着氷だったりほかのジャンプもしっかり自信をもって跳びにいけば大丈夫だと思う。楽しんで最高の演技ができるようにしたい」と意気込みました。

▽女子ショート順位1位 坂本花織 79.43点2位 島田麻央 79.33点3位 中井亜美 77.50点