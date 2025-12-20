来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

１区濃厚・小柴裕士郎「かつてなく感覚がいい」

東京国際大は前回８位に入って３年ぶりにシード権を奪還。当時のメンバー６人が卒業し、「シード権死守」を合言葉にしてきたチームは今季、全日本の関東地区選考会１５位、出雲１１位と結果が出ていない。だがそれは、菅野裕二郎主将（４年）によると「例年以上に練習で追い込んだから」。１２月に入ると疲労が抜け、個々の状態は上がっているという。

「激しい高速化に対応するには、結局スタミナ強化しかない」と、中村勇太監督代行は３０キロの距離走を増やすとともに、慎重に設定ペースを上げた。新メニューはメンバーを刺激し、「学年関係なく競い合う間柄へと表情も会話も変わっていった」（菅野主将）。

成果は大きく、１区が濃厚な小柴裕士郎（２年）は１１月に２８分１７秒７０の自己記録を作り、「かつてなく感覚がいい」。前回２区で驚異的な区間記録をたたき出したリチャード・エティーリ（３年）に、勢いをつけてたすきをつなぎたい。

メンバーの視線は、シード圏内から過去最高の５位超えへと上がっている。（西井遼）