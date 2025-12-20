俳優の福士蒼汰（３２）が２０日、都内で主演映画「楓」の公開記念舞台あいさつにＷ主演する福原遥（２７）らと登壇した。

スピッツの名曲「楓」を原案に、秘密を抱えたままひかれ合っていく男女を描いたラブストーリー。舞台あいさつでは登場人物にちなんだ○×コーナーが行われ、「人に相談するよりされることが多い？」との質問に、福士は悩みながら、○×が書かれた札をグルグルさせ、「ちょっとこっちかも」と○を出して笑わせた。

Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの宮近海斗（２８）は、○を出し、「聞き手になることの方が多いですかね。素直に言えないので、人に言おうってあまりなれない」と明かした。さらに、「相談自体も受けて、テンションが高い時は返しますけど、自分が面倒くさくなってきちゃって…相談ってものが、あまり、するのも聞くのも、あまりよろしくないのかも」とまさかの持論を展開した。

福士は「そうだとしてもあんまり言わない方がいいと思う」と笑ってツッコみ、「でもさ、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎではリーダーでしょ？聞いたりするの？」と質問。宮近は「みんなで話す時は、リーダーの立場もあるんでまとめたりとかは最終的にしたり。メンバーそれぞれの意見を聞くことはなるべく（する）」といい、「聞く立場の方が多いので○なのかな」とうなずいた。

イベントには宮沢氷魚、石井杏奈、行定勲監督も登壇した。