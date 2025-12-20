シン・ミナ＆キム・ウビンが結婚 “純白”2ショットを事務所が公開＆感謝のメッセージ 肩出しタイトなウエディングドレス
韓国の芸能事務所AMエンターテインメントは20日、公式インスタグラムを更新し、俳優シン・ミナとキム・ウビンの結婚を報告、2ショットを披露した。
【写真】美しい…シン・ミナ＆キム・ウビンの純白ウエディングショット
シン・ミナは『美しき日々』『このろくでなしの愛』『魔王』をはじめ、『僕の彼女は九尾狐』『アラン使道伝』『オー・マイ・ビーナス』『明日、キミと』、近年も『海街チャチャチャ』『私たちのブルース』などヒット作多数。
キム・ウビンは『紳士の品格』『ゆれながら咲く花』『相続者たち』『むやみに切なく』、そして『私たちのブルース』などで活躍する。
インスタグラムで公開されたモノクロ写真では、雪が舞う純白世界で、2人が笑顔。シン・ミナは、肩出し・タイトなウエディングドレスに身を包んだ。
「本日、女優シン・ミナと俳優キム・ウビンが結婚式を挙げます。人生の大切な始まりを共にする2人へお寄せいただいた温かい祝福と応援に深く感謝申し上げます。今後ともシン・ミナ、キム・ウビンは俳優としてより良い姿でお応えできるよう努めてまいります。ありがとうございます！」と呼びかけた。
この投稿に対し、世界中から祝福の声が殺到している。
