◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、アイスダンスのリズムダンス（RD）に、“りかしん”こと紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が登場した。

鮮やかなピンク系の衣装で登場した紀平は、西山と息の合ったダンスを披露。2019、20年大会の女子シングルを制した紀平にとっては、5季ぶりとなる全日本の舞台で華麗に舞った。演技が終わると2人は抱き合って称え合った。

57.44点のスコアを確認すると、キス＆クライでは2人で笑みを見せながら、演技の確認をする一幕もあった。

紀平は「難しいところや不安なところもあったけど、それをこなせて安心した。何より、全日本に帰ってこられて感慨深いです。練習してきたことはしっかり出せたので満足しています」と語り、西山は「フリーも練習してきたことを発揮できて、たくさんの皆さんに“りかしん”を知ってもらえたら」と話した。

17日の公式練習はコンディションを考慮して欠席。開会式後の取材対応では、フライトの影響などで声が出ないという紀平に代わり、西山が「僕が代弁します」と応対した。

11月の西日本選手権でデビュー。技術点の合計という規定によりミラノ・コルティナ五輪への道は消滅したが、より先を見据えて練習に励み、「今年は経験。紀平、西山組を知っていただいて、これからの未来に期待を持ってもらえるような演技をしたい」と語っていた。

21日にフリーダンスが行われる。