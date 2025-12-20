阪神の掛布雅之ＯＢ会長（７０）が２０日、高島屋大阪店で「野球殿堂入り記念 掛布雅之展」のトークショーを、タレントの松村邦洋（５８）と行った。球団創設９０周年だった今季、甲子園ではレジェンドデーが度々開催されたが、江夏豊氏、田淵幸一氏との３ショットが実現した４月２５日について回想。「江夏さんは『もう２度とこのマウンドに立つことはないんやろうな』って。肩を触ったら痩せてしまって、筋肉がないんですよ。僕、涙が出てきちゃって。終わった後に控室で、『この３人がそろうことは二度とないだろう、いい記念になった』って話して」としみじみ振り返った。

「球団が粋なことをしてくれて。販売はしてないけど、３人が入ったタオルを５０枚だけ作ってくれて。１０枚ずつくれて。あとの２０枚、誰が持って行ったのかな？」と裏話を披露。すかさず松村が、「ワシに決まっとるやろ！！」と川藤幸三氏のモノマネでボケて、会場を笑いに包んだ。

田淵氏の打撃技術を熱弁しつつ、「大山も田淵さんのようにね、スピンをかけて浜風をうまく利用する打ち方を覚えれば」とアドバイスも送っていた。