カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」４日目（１９日）の女子で、ライバル対決が繰り広げられた。

１次リーグ第４戦で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選を突破したフォルティウスと、２５年全日本選手権２位で若き有望株の北海道銀行が相まみえた。

フォルティウスは五輪への道を切り開いたが、目標の金メダルを目指して早くも再始動。スキップ・吉村紗也香は「やっと五輪の舞台に立てる喜びもあるけど、目標の五輪金メダルに向かって、このチームでまた準備をしていきたい」と決意を口にしていた。

前半の４エンド（Ｅ）は３―１とフォルティウスがリードで折り返す。それでも北海道銀行が第５Ｅに２点を奪って同点に追いつく。その後は１点ずつ取り合い、勝負の行方は最終第８Ｅに突入。北海道銀行は不利な先行だったが、１点をもぎ取り、５―４で勝利を収めた。

フォルティウスと北海道銀行はともに通算成績で２勝２敗となり、プレーオフ切符をかけたタイブレークに進む公算が高まった。

２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は韓国チームを８―５で下し、通算成績３勝１敗でプレーオフ進出が決定した。中部電力は中国チームに５―６で敗戦。通算成績１勝３敗でプレーオフ進出を逃した。