アイスダンス・リズムダンス

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。アイスダンスのリズムダンス（RD）には、紀平梨花（トヨタ自動車）が西山真瑚（オリエンタルバイオ）とのカップルで登場。“りかしん”の全日本デビューで57.44点をマークし、大歓声を浴びた。

2019、20年に女子で連覇を達成した紀平が、アイスダンサーとして全日本のリンクに立った。

18日の公式練習では長距離フライトの影響で声が出ないハプニングもあったが、ピンクの衣装で舞った紀平。笑顔で西山と息の合った滑りを披露し、大歓声を浴びた。

11月の全日本予選会はRD59.61点、フリーダンス77.13点、合計136.74点で3位。9月末にアイスダンス転向を電撃表明し、実戦をこなして国内最高峰の舞台に駒を進めていた。自己ベスト更新はならなかったが、懸命に舞った。

アイスダンスは個人でのミラノ五輪出場枠はないが、団体戦要員として1組を今大会で選出。“りかしん”は五輪出場に必要な国際連盟（ISU）の最低技術点をクリアしていないため、五輪への道は断たれている。唯一、クリアしている吉田唄菜・森田真沙也組が事実上、代表に決定している。



（THE ANSWER編集部）