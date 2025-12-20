＜VICTERA＞の第3回＜VICTERA EXA＞が2026年2月28日（土）にZepp Shinjukuで開催となる。長谷川白紙、PAS TASTA、Peterparker69、six impalaの4アーティストが出演するライブイベントだ。

VICTERAは2024年8月から始動したPOPの可能性を拡張するビクターエンタテインメントによるライブイベントで、POPとは単なる音楽ジャンルとしての呼称ではなく、軽快さや親しみやすさ、そして時代を超えて愛され続ける普遍性といった概念としてのPOPに焦点を当てるものだ。これまでも国内のインターネットカルチャーやエクスペリメンタルなポップミュージックと強く共振するアーティストをキュレーションし、ライブ体験として新たなPOPを提示してきているという。

第1回では”ハイパーポップ”をフィーチャーし、4s4ki、STARKIDS、Mega Shinnosukeをはじめとする注目アーティスト計10組が出演し、第2回公演「VICTERA PETA」では、恵比寿LIQUIDROOMにて”次のJ-POP”をテーマに(sic)boy、lil soft tennis、SATOHらが出演を果たしている。

第3回公演となる＜VICTERA EXA＞では、LAを拠点とするBrainfeederと契約しエクスペリメンタルな音楽性ながら、ポップ・ミュージックの肉感にも直結した衝撃的なサウンドを持つ「長谷川白紙」。Spotify O-EASTで開催されたワンマンライブはチケットが即完するなどジャンルを超えて注目度が高まるJ-POPプロジェクト「PAS TASTA」。全世界20都市を廻るワールドツアーを開催し、効果音の不良と重低音の爆弾をブレンドしながらグッドミュージックを目指すポップ・デュオ「Peterparker69」。そしてBring Me The HorizonやPAS TASTAのリミックス音源のリリースで話題を呼ぶ音楽プロジェクト「six impala」が海外から参戦する。

＜VICTERA EXA＞

2026年2月28日（土）

＠Zepp Shinjuku (TOKYO)

Open 17:00 Start 18:00

出演

・長谷川白紙

・PAS TASTA

・Peterparker69

https://eplus.jp/victera-exa/

受付期間：2025年12月19日(金) 19:00 〜 2026年1月5日(月) 23:59

前売りチケット：\6,600（税込）

前売りチケット (Tシャツ付) ：\11,000（税込）

【特典】 VICTERA EXA T-Shirt (フリーサイズ)

VIPチケット (Tシャツ付, 他) ：\15,000（税込）

【特典】 VIP専用フロア (B3F), VICTERA EXA T-Shirt (フリーサイズ), 優先入場レーン, ウェルカムドリンク

当日チケット：\7,000（税込）

※ドリンク代別途必要

※予定枚数に達した場合、当日チケットの取り扱いはございません

◎主催・企画制作：ビクターエンタテインメント株式会社 ※前売りチケット (Tシャツ付) 及びVIPチケットは数量限定販売（なくなり次第販売終了）

※整理番号順での入場となります

※途中入退場可

※ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可、小学生以上は要チケット

※来場時はご年齢のわかる身分証明書をお持ちください

※出演者変更による払い戻しは一切受け付けません

オフィシャルサイト：https://victera.jp/exa

Instagram：https://www.instagram.com/victera_official/

X：https://x.com/victera_info

TikTok：https://www.tiktok.com/@victera_official