セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ベイマックス2.0、ベイマックス（寝ころび）、ベイマックス（ハート）、ベイマックス（変形））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、いろいろなポーズをしている「ベイマックス」のマスコットが登場。

全長約5×5×10cmとコンパクトなサイズ感でとってもチャーミング！

どのポーズもユニークなので、ぬい撮りも楽しめそうです。

「ベイマックス」の愛くるしい表情にもほっこりと癒やされるマスコット4種を紹介していきます。

ベイマックス（寝転び）

ごろんと寝転んでいる「ベイマックス」のマスコットもラインナップ。

リラックスした姿がかわいく、顔だけ横を向いているのもポイントです。

ベイマックス2.0

真っ赤なパワードスーツを着用した「ベイマックス2.0」のマスコット。

手を伸ばしたかっこいいポーズで、今にも勢いよく飛んでいきそう！

ベイマックス（ハート）

手でハートを作っている「ベイマックス」のマスコットも登場。

ちょこんと立ってポーズをとる姿に癒やされるプライズです。

ベイマックス（変形）

ユニークなポーズの「ベイマックス」のマスコット。

前屈みになりながら両手をまっすぐ伸ばす姿がとってもキュート☆

バッグなどにつけて持ち歩けるのもうれしいディズニーグッズ。

セガプライズの「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

