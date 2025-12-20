手でハートを作ったり寝転ぶ姿！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ベイマックス2.0、ベイマックス（寝ころび）、ベイマックス（ハート）、ベイマックス（変形））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、いろいろなポーズをしている「ベイマックス」のマスコットが登場。
全長約5×5×10cmとコンパクトなサイズ感でとってもチャーミング！
どのポーズもユニークなので、ぬい撮りも楽しめそうです。
「ベイマックス」の愛くるしい表情にもほっこりと癒やされるマスコット4種を紹介していきます。
ベイマックス（寝転び）
ごろんと寝転んでいる「ベイマックス」のマスコットもラインナップ。
リラックスした姿がかわいく、顔だけ横を向いているのもポイントです。
ベイマックス2.0
真っ赤なパワードスーツを着用した「ベイマックス2.0」のマスコット。
手を伸ばしたかっこいいポーズで、今にも勢いよく飛んでいきそう！
ベイマックス（ハート）
手でハートを作っている「ベイマックス」のマスコットも登場。
ちょこんと立ってポーズをとる姿に癒やされるプライズです。
ベイマックス（変形）
ユニークなポーズの「ベイマックス」のマスコット。
前屈みになりながら両手をまっすぐ伸ばす姿がとってもキュート☆
バッグなどにつけて持ち歩けるのもうれしいディズニーグッズ。
セガプライズの「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer.は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 手でハートを作ったり寝転ぶ姿！セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット いろいろポーズVer. appeared first on Dtimes.