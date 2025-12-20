セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約10×2×8cm

種類：全8種（ミニーマウス（レッド）、ミニーマウス（ピンク）、デイジーダック、プー、プー（リボン）、ディズニー マリー、フィガロ、ダンボ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズオリジナルの、リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズ。

そんな“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、キーホルダーが登場しました！

リボンのマスコットにアクリルキーホルダーが付いてとってもおしゃれ☆

リボンのカラーはキャラクターにちなんだ色合いになっています。

ミニーマウス（レッド）

「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

リボンは「ミニーマウス」のトレードマークでもある赤と白のドット柄になっています。

ミニーマウス（ピンク）

「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコットはピンク色もラインナップ。

アクリルキーホルダーにデザインされている「ミニーマウス」のリボンとお揃いのビビッドなピンク色です。

デイジーダック

「デイジーダック」デザインの“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

にっこりと微笑む「デイジーダック」の素敵な表情にも注目です！

プー

「プー」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

アクリルキーホルダーには、両頬に手をあてて座っている「プー」の愛らしい姿が描かれています☆

プー（リボン）

リボンをつけた「プー」の姿が目をひく、“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

「プー」は顔にリボンを巻いたユニークな姿で、リボンは紫色になっています。

ディズニー マリー

『おしゃれキャット』の主人公「ディズニー マリー」デザインの“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

おすまし顔でこちらを見つめている「ディズニー マリー」のキュートな姿に胸がきゅんとしそう☆

フィガロ

『ピノキオ』に登場するねこ「フィガロ」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

リボンの色は「フィガロ」のイメージカラーでもあるシックな黒で統一されています。

ダンボ

「ダンボ」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。

アクリルキーホルダーにデザインされた両耳を結んだ「ダンボ」の姿が、まるで頭にリボンをつけているようにも見えてかわいい☆

バッグやポーチ、どこにつけてもオシャレなアクセントになりそうなディズニーグッズ。

セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

