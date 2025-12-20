ミニーやデイジー、マリー、フィガロなど全8種類！セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約10×2×8cm
種類：全8種（ミニーマウス（レッド）、ミニーマウス（ピンク）、デイジーダック、プー、プー（リボン）、ディズニー マリー、フィガロ、ダンボ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズオリジナルの、リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズ。
そんな“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、キーホルダーが登場しました！
リボンのマスコットにアクリルキーホルダーが付いてとってもおしゃれ☆
リボンのカラーはキャラクターにちなんだ色合いになっています。
ミニーマウス（レッド）
「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
リボンは「ミニーマウス」のトレードマークでもある赤と白のドット柄になっています。
ミニーマウス（ピンク）
「ミニーマウス」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコットはピンク色もラインナップ。
アクリルキーホルダーにデザインされている「ミニーマウス」のリボンとお揃いのビビッドなピンク色です。
デイジーダック
「デイジーダック」デザインの“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
にっこりと微笑む「デイジーダック」の素敵な表情にも注目です！
プー
「プー」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
アクリルキーホルダーには、両頬に手をあてて座っている「プー」の愛らしい姿が描かれています☆
プー（リボン）
リボンをつけた「プー」の姿が目をひく、“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
「プー」は顔にリボンを巻いたユニークな姿で、リボンは紫色になっています。
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』の主人公「ディズニー マリー」デザインの“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
おすまし顔でこちらを見つめている「ディズニー マリー」のキュートな姿に胸がきゅんとしそう☆
フィガロ
『ピノキオ』に登場するねこ「フィガロ」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
リボンの色は「フィガロ」のイメージカラーでもあるシックな黒で統一されています。
ダンボ
「ダンボ」の“RIBBON! RIBBON!”アクリルキーホルダー付マスコット。
アクリルキーホルダーにデザインされた両耳を結んだ「ダンボ」の姿が、まるで頭にリボンをつけているようにも見えてかわいい☆
バッグやポーチ、どこにつけてもオシャレなアクセントになりそうなディズニーグッズ。
セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミニーやデイジー、マリー、フィガロなど全8種類！セガプライズ「ディズニーキャラクター アクリルキーホルダー付マスコット」 appeared first on Dtimes.